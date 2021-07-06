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Пресс-служба Рязанского отделения Пенсионного фонда РФ рассказала, как заменить или восстановить СНИЛС.

Страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда и закрепляется только за его индивидуальным лицевым счётом. Но сам документ, содержащий СНИЛС, можно и потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить его просто.

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта.

Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с указанным заявлением.

Неработающие граждане также могут подать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступен сервис по получению сведений о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, в режиме «реального времени».