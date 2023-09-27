Стиральная машина давно уже стала настолько важным предметом бытовой техники, что без нее невозможно представить ведение хозяйства в любой квартире, доме и даже на даче. Это устройство, по сути, превратилось в один из ключевых атрибутов личного комфорта. Именно поэтому к выбору столь ценной вещи нужно подходить тщательно.
Фактор места
Для начала определитесь с местоположением техники. На кухне, дабы соблюсти единый стиль, обычно монтируют встраиваемую, то есть размещаемую под столешницей стиральную машинку с максимальной защитой от протечек. В ванной — отдельно стоящую.
Для дачи без водопровода можно купить полуавтоматическую стиральную машину активаторного типа, куда воду нужно заливать самостоятельно.
Еще одна важная дилемма — вертикальная или фронтальная загрузка. Здесь выбор зависит от того, где есть больше свободного пространства: сбоку или сверху от прибора. Устройства с вертикальной загрузкой не встроишь в кухонную мебель, фронтальный тип не подойдет для узкого помещения.
Вес, интерес и технический прогресс
В зависимости от величины семьи, нужно выбирать массу одежды и белья, которую способна вместить машинка. Для одного человека — 3 кг, для двух-трех — 4-5 кг, для четырех-шести — 6-9 килограммов.
Максимальная загрузка рассчитывается по массе изделий из хлопка, шерсть, синтетика и другие виды материалов впитывают куда больше воды и становятся более тяжелыми при стирке.
Обратите внимание на класс энергоэффективности машинки. Он обозначается литерой А. Чем больше плюсов после нее, тем меньше прибор потребляет энергии. «Стиралки», оснащенные инверторным мотором и прямым приводом барабана, потребляют существенно меньше электричества и считаются более надежными.
Практически все современные машинки предлагают широкий выбор программ для того или иного вида вещей и различных функций.
Среди полезных и интересных опций выделим:
— обработку паром, который дезинфицирует, удаляет посторонние запахи, разглаживает складки;
— предварительное замачивание очень грязного белья в машинке, которое избавляет вас от долгой муторной возни с тазиком;
— функцию удаления пятен путем впрыскивания порошка под давлением, помогающую избавиться от трудно выводимых загрязнений.
Без протечек и заливов
Здорово, если у машинки есть спецпрограммы для стирки детских вещей, спортивной одежды, пуховиков, подушек и одеял. Если при начале стирки вы забыли положить в машинку какую-нибудь важную вещь, на помощь приходит дозагрузка белья.
Многие устройства сами выбирают продолжительность и программу стирки, исходя из веса белья и особенностей тканей.
Не забудьте перед покупкой стиральной машины уточнить, какими механизмами защиты от протечек (датчики, контролеры, специальные ёмкости с абсорбентом…) оснащён прибор. Немаловажен срок гарантии на приобретаемое изделие.