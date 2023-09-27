Стиральная машина давно уже стала настолько важным предметом бытовой техники, что без нее невозможно представить ведение хозяйства в любой квартире, доме и даже на даче. Это устройство, по сути, превратилось в один из ключевых атрибутов личного комфорта. Именно поэтому к выбору столь ценной вещи нужно подходить тщательно.

Фактор места

Для начала определитесь с местоположением техники. На кухне, дабы соблюсти единый стиль, обычно монтируют встраиваемую, то есть размещаемую под столешницей стиральную машинку с максимальной защитой от протечек. В ванной — отдельно стоящую.

— Прежде чем изучать представленный ассортимент, сделайте точные замеры помещения и места, куда вы поставите устройство, — рассказывает консультант магазина бытовой техники Виктор Бураков. — Иногда ошибка в несколько сантиметров может стоить дорого.

Для дачи без водопровода можно купить полуавтоматическую стиральную машину активаторного типа, куда воду нужно заливать самостоятельно.

Еще одна важная дилемма — вертикальная или фронтальная загрузка. Здесь выбор зависит от того, где есть больше свободного пространства: сбоку или сверху от прибора. Устройства с вертикальной загрузкой не встроишь в кухонную мебель, фронтальный тип не подойдет для узкого помещения.

Вес, интерес и технический прогресс

В зависимости от величины семьи, нужно выбирать массу одежды и белья, которую способна вместить машинка. Для одного человека — 3 кг, для двух-трех — 4-5 кг, для четырех-шести — 6-9 килограммов.

Максимальная загрузка рассчитывается по массе изделий из хлопка, шерсть, синтетика и другие виды материалов впитывают куда больше воды и становятся более тяжелыми при стирке.

— Недавно возникший модный тренд у производителей такой техники — стиральные машины с сушкой, — поясняет Виктор Бураков. — Практика показывает, что такие изделия хорошо подходят для семей с несколькими детьми или для небольших квартир, где негде развесить белье. Если габариты дома и финансовые возможности позволяют, а ритм жизни всех членов семьи весьма стремителен, можно приобрести специальную, отдельно стоящую, сушильную машину.

Обратите внимание на класс энергоэффективности машинки. Он обозначается литерой А. Чем больше плюсов после нее, тем меньше прибор потребляет энергии. «Стиралки», оснащенные инверторным мотором и прямым приводом барабана, потребляют существенно меньше электричества и считаются более надежными.

Практически все современные машинки предлагают широкий выбор программ для того или иного вида вещей и различных функций.

Среди полезных и интересных опций выделим:

— обработку паром, который дезинфицирует, удаляет посторонние запахи, разглаживает складки;

— предварительное замачивание очень грязного белья в машинке, которое избавляет вас от долгой муторной возни с тазиком;

— функцию удаления пятен путем впрыскивания порошка под давлением, помогающую избавиться от трудно выводимых загрязнений.

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Без протечек и заливов

Здорово, если у машинки есть спецпрограммы для стирки детских вещей, спортивной одежды, пуховиков, подушек и одеял. Если при начале стирки вы забыли положить в машинку какую-нибудь важную вещь, на помощь приходит дозагрузка белья.

Многие устройства сами выбирают продолжительность и программу стирки, исходя из веса белья и особенностей тканей.

Не забудьте перед покупкой стиральной машины уточнить, какими механизмами защиты от протечек (датчики, контролеры, специальные ёмкости с абсорбентом…) оснащён прибор. Немаловажен срок гарантии на приобретаемое изделие.