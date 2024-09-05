Корреспондент REGIONS взял интервью у врача-гинеколога высшей категории, сексолога Елены Беденко, которая рассказала, что влияет на сексуальную привлекательность и как сохранить гармонию в отношениях. По словам специалиста, сексуальная привлекательность — это не просто биологическое влечение, а комплекс факторов, зависящих как от личных предпочтений, так и от общей энергии мужчины и женщины.
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Беденко отметила, что выбор партнера часто связан с подсознательным стремлением к здоровым потомкам.
Но внешняя привлекательность — не единственный фактор. Окружение, интеллект и общие интересы играют ключевую роль в выборе партнера.
Гормоны оказывают сильное влияние на интимное влечение. Тестостерон отвечает за либидо, эстроген придает коже сияние и поддерживает женскую энергию, окситоцин, известный как «гормон привязанности», усиливает эмоциональную связь между партнерами, особенно во время оргазма. Чем больше ярких моментов в интимной жизни, тем крепче отношения.
Спорт, сон и правильное питание — залог крепких отношений
С возрастом либидо может снижаться из-за падения уровня половых гормонов. Однако, по словам Беденко, это не повод отказываться от активной интимной жизни.
Основные рекомендации включают нормализацию сна, снижение стресса, регулярные занятия спортом. Важно добавить в свой график тренировок силовые упражнения, такие как жимы и приседания, которые помогают поддерживать уровень гормонов на должном уровне.
Если эти меры не дают результата, можно обратиться к специалистам, которые помогут восстановить сексуальную энергию и вернуть гармонию в отношениях.