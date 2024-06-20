Четверг, 20 июня, 2024

Как мошенники оформляют микрозаймы на другого человека

Автор: 7info

Опубликовано

Создано с помощью ИИ

Мошенники оформляют займы на рязанцев, сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Жительница Шацка узнала, что мошенники оформили на нее микрозайм. Сам договор на 14 тысяч рублей неизвестный заключил еще в январе, после чего средства перевел на счет в одном из банков. Женщине стало известно, что за ней числится долг, только мае, когда микрофинансовая компания стала разыскивать заемщика из-за невыплаты суммы. Рязанка подала заявление в полицию.

 «Такая ситуация может произойти при оформлении небольших займов онлайн. В подобных случаях МФО проводят упрощенную идентификацию: просят прислать данные паспорта или его копию, а также фотографию с документом в руках. Мошенники могут имитировать внешность владельца паспорта. Кроме того, заявку на кредит или заем злоумышленники могут подать от лица жертвы, если получили доступ к ее аккаунту на портале Госуслуг», — поясняет начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

В подобных случаях нужно сразу обратиться в ту организацию, которая выдала деньги. Необходимо написать заявление с требованием провести внутреннее расследование. Кредитор спишет долг, если удастся доказать, что заем оформлен посторонним человеком. Также следует подать заявление о мошенничестве в полицию. 

Чтобы проверить, не оформлены ли на вас неизвестные кредиты или займы, нужно проверить кредитную историю. Два раза в год это можно сделать бесплатно. Кредитная история хранится в одном из бюро кредитных историй. Узнать, в каком именно, можно через портал Госуслуг. Затем запрос можно оформить на сайте бюро, через банк, отделение почтовой связи, нотариуса, микрофинансовую организацию или кредитный кооператив. 

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