Кафе в Сасовском районе прикрыли из-за работников-мигрантов

Работа кафе в Сасовском районе приостановлена на 14 суток за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности работников-иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

1 августа приставам поступило постановление Сасовского районного суда об административном приостановлении деятельности предприятия общественного питания в населенном пункте Шафторка сроком на 14 дней.

Основанием для вынесения судебного решения послужило нарушение владельцем кафе предусмотренного законодательством порядка привлечения к трудовой деятельности сразу четырех работников, не являющимися гражданами Российской Федерации. В данном случае у всех отсутствовали патенты на осуществление трудовой деятельности.

Суд признал владельца кафе виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на срок 14 суток.

Судебным приставом-исполнителем незамедлительно было выполнено решение — опечатаны основной и запасной вход в кафе, его работа приостановлена. 14 суток владельцу должно хватить для устранения установленных нарушений законодательства, чтобы по истечению срока приостановления деятельности предприятие общественного питания смогло возобновить свою работу.