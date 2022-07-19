Кадыров поблагодарил журналиста Соловьёва за тёплые отзывы и позвал в горы

Президент Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил журналиста Владимира Соловьёва за тёплые отзывы после поездки в республику. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

— Выражаю благодарность Владимиру Рудольфовичу за теплые отзывы о регионе и народе. Рад, что Чеченская Республика произвела такое положительное впечатление, — написал Кадыров.

Ранее Соловьёв посетил Чечню, побывал в местном университете спецназа. В очередной программе журналист сказал: «чеченец рождается воином и умирает воином». Эти слова отметил Кадыров.

Президент Чечни пригласил журналиста во время следующей поездки посетить горы, познакомиться с историей, культурой республики, где проживают около 80 национальностей.