К юбилею Циолковского в Рязанской области организовано более 70 мероприятий

Будущее в развитии космонавтики — за Россией. Об этом 16 сентября сказал врио Губернатора Павел Малков на церемонии открытия Всероссийской научно-практической конференции «Наследие К. Э. Циолковского и современность», которая посвящена 165-летию со дня рождения великого учёного.

Форум собрал сотрудников предприятий и научных коллективов космического машиностроения, ведущих учёных, работников сферы образования и культуры, представителей общественных организаций, студентов. Видеоприветствие направил лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов. Почётными гостями стали космонавт, Герой РФ Александр Лазуткин, правнук К.Э Циолковского, главный специалист ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Самбуров.

Врио Губернатора Павел Малков напомнил, что наша страна первой сделала шаг в космос во многом благодаря трудам учёного и мыслителя: «Наши космические победы были бы невозможны без Циолковского, его трудов и его мечты о покорении Вселенной. Важно, что сейчас мероприятия, посвящённые 165-летию со дня рождения великого учёного, проходят по всей стране. Наша задача — сохранить память о Константине Эдуардовиче Циолковском».

К юбилею учёного в Рязанской области организовано более 70 мероприятий: выставки, научные лекции, школьные уроки, творческие конкурсы и квесты, спортивные соревнования. 17 сентября на родине учёного в Спасском районе откроется новая выставка «Жизнь Циолковских в Ижевском». Как отметил Павел Малков, музей постоянно развивается, обновляет экспозиции, и Правительство области продолжит оказывать содействие в этой работе.

Всероссийская научно-практическая конференция будет проходить в течение двух дней. В её программе запланирована работа научных площадок, обсуждение последних исследований, связанных с изучением трудов Циолковского, обмен мнениями и актуальной информацией. «Уверен, в развитии космонавтики будет ещё много побед и открытий. Мы верим в наших учёных, разработчиков и конструкторов. У нас в стране очень много действительно талантливых людей. Будущее в развитии космонавтики, безусловно, за Россией», — подчеркнул глава региона.