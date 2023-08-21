С выдачей трудовой книжки работнику при увольнении связан ряд важных нюансов. Как всё сделать правильно в своей новой статье объясняет Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.



1. При увольнении сотрудника работодатель обязан внести запись об этом в его трудовую книжку (если она ведется). Формулировка записи об увольнении зависит от основания увольнения, при этом оно должно точно соответствовать формулировкам Трудового кодекса РФ.



Пример формулировки записи об увольнении в трудовой книжке:



2. Трудовую книжку нужно выдать работнику в последний день работы. Сотрудник должен расписаться в книге (журнале) по учету движения трудовых книжек и вкладышей в них о том, что получил трудовую книжку.



3. Если выдать работнику трудовую книжку в последний день работы невозможно (его нет на работе или он отказывается получить трудовую книжку), нужно направить сотруднику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.



Пример уведомления:

3. До тех пор, пока уволенный работник не явится за трудовой книжкой или не даст согласия на отправку ее по почте, работодатель хранит трудовую книжку у себя.



4. Если работник обратится к работодателю с просьбой выдать ему трудовую книжку, работодатель обязан выдать (направить) ему трудовую книжку не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. Отметку о выдаче работнику трудовой книжки (или об отправке ее по почте) нужно внести в журнал учета трудовых книжек.



5. Если на работника не ведется трудовая книжка, то в день увольнения работодатель должен выдать ему сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (Приказ Минтруда России от 10.11.2022 № 713н).



6. Если выдать СТД-Р при увольнении нельзя (например, работник отсутствует на работе), то работодатель обязан направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением заполненную форму документа.



7. Если работник впоследствии обратится к работодателю с просьбой предоставить сведения о трудовой деятельности, то работодатель обязан предоставить их работнику в течение 3 рабочих дней. Сведения предоставляются на бумаге в заверенном виде или электронным документом, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).