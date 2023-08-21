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Юрист SuperJob объяснил рязанцам, что должен знать работодатель при выдаче трудовой книжки при увольнении

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Изображение от snowing на Freepik

С выдачей трудовой книжки работнику при увольнении связан ряд важных нюансов. Как всё сделать правильно в своей новой статье объясняет Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

1. При увольнении сотрудника работодатель обязан внести запись об этом в его трудовую книжку (если она ведется). Формулировка записи об увольнении зависит от основания увольнения, при этом оно должно точно соответствовать формулировкам Трудового кодекса РФ.

Пример формулировки записи об увольнении в трудовой книжке:

Юрист SuperJob объяснил рязанцам, что должен знать работодатель при выдаче трудовой книжки при увольнении


2. Трудовую книжку нужно выдать работнику в последний день работы. Сотрудник должен расписаться в книге (журнале) по учету движения трудовых книжек и вкладышей в них о том, что получил трудовую книжку.

3. Если выдать работнику трудовую книжку в последний день работы невозможно (его нет на работе или он отказывается получить трудовую книжку), нужно направить сотруднику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.

Пример уведомления:

Юрист SuperJob объяснил рязанцам, что должен знать работодатель при выдаче трудовой книжки при увольнении

3. До тех пор, пока уволенный работник не явится за трудовой книжкой или не даст согласия на отправку ее по почте, работодатель хранит трудовую книжку у себя.

4. Если работник обратится к работодателю с просьбой выдать ему трудовую книжку, работодатель обязан выдать (направить) ему трудовую книжку не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. Отметку о выдаче работнику трудовой книжки (или об отправке ее по почте) нужно внести в журнал учета трудовых книжек.

5. Если на работника не ведется трудовая книжка, то в день увольнения работодатель должен выдать ему сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (Приказ Минтруда России от 10.11.2022 № 713н).

6. Если выдать СТД-Р при увольнении нельзя (например, работник отсутствует на работе), то работодатель обязан направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением заполненную форму документа.

7. Если работник впоследствии обратится к работодателю с просьбой предоставить сведения о трудовой деятельности, то работодатель обязан предоставить их работнику в течение 3 рабочих дней. Сведения предоставляются на бумаге в заверенном виде или электронным документом, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).

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