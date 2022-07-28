Юных рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Хоровод кремлей».

Рязанская областная детская библиотека принимает заявки на межрегиональный творческий конкурс «Хоровод кремлей» до 14 августа в трёх номинациях:

– «Видеорассказ о кремле»: широкий выбор жанров от видео-экскурсии до мультфильма;

– «Эссе (очерк) о кремле»: от городских легенд до примечательных фактов;

– «Рисунок кремля».

Подростки от 7 до 16 лет смогут посвятить своё творчество уникальной красоте российских кремлей в своём родном или любом другом российском регионе. Каждый из ребят по-своему представит старинную архитектуру, прославленную в лучших туристических маршрутах России, летописные события у кремлёвских стен. Ведь кремль – настоящий символ русской древности, историческое сердце города.

Подробности о конкурсе можно узнать по ссылке.

26 августа в 16 часов на праздничной сцене Форума древних городов под открытым небом состоится торжественное подведение итогов – музыкально-поэтическая композиция «Хоровод кремлей».

Конкурс уже поддержали участники из Рязани и других регионов, библиотекари, авторы видео, эссе и рисунков. А в библиотеке прошли мастер-классы по рисованию, на которых дети создавали рисунки по мотивам ярких слайд-шоу.

К участию приглашаются юные, творческие и наблюдательные ребята, желающие полюбоваться родной историей, древней красотой и рассказать о ней всем вокруг!

Телефон для справок 8 (4912) 25-49-05. Адрес библиотеки: Рязань, ул. Почтовая, д. 63.