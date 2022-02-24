Юные рязанки привезли медали с турнира по фигурному катанию

Юные воспитанницы Дворца спорта «Олимпийский» заняли несколько призовых мест на турнире по фигурному катанию на коньках, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Турнир проходил 23-24 февраля 2022 года в посёлке Томилино Московской области.
Спортивную школу Дворца спорта «Олимпийский» представляли восемь участников. Некоторые заняли призовые места.
2 юношеский разряд:
- 2 место – Романова Валерия, 2013 г.р. (тренер Строилова С.М.).
3 спортивный разряд:
- 1 место – Карпова Таисия, 2012 г.р. (тренер Березняк О.И.).
- 3 место – Биленко Анна, 2012 г.р. (тренер Строилова С.М.).
1 спортивный разряд:
- 1 место – Никитина Станислава, 2010 г.р. (тренер Строилова С.М.).