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Четверг, 24 февраля, 2022

Юные рязанки привезли медали с турнира по фигурному катанию

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Юные рязанки привезли медали с турнира по фигурному катанию

Александр Ильин
Фото: Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

Юные воспитанницы Дворца спорта «Олимпийский» заняли несколько призовых мест на турнире по фигурному катанию на коньках, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

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Турнир проходил 23-24 февраля 2022 года в посёлке Томилино Московской области.

Спортивную школу Дворца спорта «Олимпийский» представляли восемь участников. Некоторые заняли призовые места.

2 юношеский разряд:

  • 2 место – Романова Валерия, 2013 г.р. (тренер Строилова С.М.).
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3 спортивный разряд:

  • 1 место – Карпова Таисия, 2012 г.р. (тренер Березняк О.И.).
  • 3 место – Биленко Анна, 2012 г.р. (тренер Строилова С.М.).

1 спортивный разряд:

  • 1 место – Никитина Станислава, 2010 г.р. (тренер Строилова С.М.).

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