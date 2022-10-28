«Это просто ужас»: секс-работница рассказала, как мобилизация изменила рынок

Секс-работница рассказал порталу E1.RU, как частичная мобилизация повлияла на рынок интимных услуг.

По ее словам, сразу после 21 сентября случился всплеск заказов. При этом многие клиенты жаловались вызванным девушкам на полученные повестки.

«Все рванули к девушкам. У мужчин на мобилизацию реакция такая: «Блин, надо брать проститутку. Срочно. Желательно с самыми жесткими допами. А еще целоваться с ней», – пояснила женщина.

Собеседница уточнила, что сейчас коллегам защита нужна сильнее, чем раньше.

«Появились сутенеры-беспредельщики. Заходят к девочкам по восемь человек, в одну фирму зашло пятнадцать. Даже если девочка с охранником — что он может? Это просто ужас», – призналась она.

По данным издания, в последнее время клиентов становится меньше.

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