Пятница, 28 октября, 2022
powder

«Это просто ужас»: секс-работница рассказала, как мобилизация изменила рынок

На главнуюНовости мира

Секс-работница рассказал порталу E1.RU, как частичная мобилизация повлияла на рынок интимных услуг.

По ее словам, сразу после 21 сентября случился всплеск заказов. При этом многие клиенты жаловались вызванным девушкам на полученные повестки.

«Все рванули к девушкам. У мужчин на мобилизацию реакция такая: «Блин, надо брать проститутку. Срочно. Желательно с самыми жесткими допами. А еще целоваться с ней», – пояснила женщина.

Собеседница уточнила, что сейчас коллегам защита нужна сильнее, чем раньше.

«Появились сутенеры-беспредельщики. Заходят к девочкам по восемь человек, в одну фирму зашло пятнадцать. Даже если девочка с охранником — что он может? Это просто ужас», – призналась она.

По данным издания, в последнее время клиентов становится меньше.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/