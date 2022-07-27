Элеваторный комплекс в Захаровском районе планируют запустить в эксплуатацию в 2023 году.

ЗАО «Победа», на территории которого строится элеватор – одно из ведущих агропромышленных предприятий региона. Хозяйство ведёт производственную деятельность в Захаровском и Михайловском районах. Специализация – выращивание зерновых и кормовых культур, молочное и мясное животноводство. В прошлом году производство молока составило почти 8 тысяч тонн.

Накануне строительную площадку осмотрел врио губернатора Рязанской области в ходе поездки в Захаровский район. Об этом сообщает правительство региона.

Руководитель ЗАО «Победа» Вячеслав Кабанов в беседе с Павлом Малковым рассказал, что урожаи зерновых растут, и предприятие возводит новый элеватор мощностью 30 тысяч тонн. Врио главы региона отметил важность использования отечественных комплектующих, чтобы не возникали задержки в строительстве.

Павел Малков: «Создание современного элеватора – серьёзный вклад в экономику Захаровского района. Специализация территории – именно сельское хозяйство»

По словам врио рязанского губернатора, объём инвестиций в проект – около полумиллиарда рублей. Павел Малков отметил, что работы идут по графику и запуск элеватора ожидается в следующем году. Также глава региона заявил о готовности оказать поддержку в решении инфраструктурных вопросов.

В ходе поездки врио губернатора Рязанской области также отметил необходимость строительства нового детского сада. Действующее здание, построенное больше полувека назад, не отвечает современным требованиям. Муниципалитет выделил участок под строительство и разработал проектную документацию. Теперь, по словам Павла Малкова, областной власти нужно обеспечить финансирование.

А в селе Плахино, на родине композитора Александра Александрова, врио главы региона осмотрел благоустройство памятника автору музыки к гимну России. По программе поддержки местных инициативы в сквере обустроены дорожки и тротуары, засеян газон и установлены светильники. Павел Малков пообещал взять в проработку вопрос о подготовке к 140-летию со дня рождения композитора в 2023 году.