Электроснабжение резидентов индустриального парка «Рязанский» обеспечит самая высокотехнологичная подстанция региона.
Силовую подстанцию «Развитие», возведённую группой компаний «Россети» на территории индустриального парка «Рязанский» для энергоснабжения резидентов площадки, посетили с рабочим визитом врио губернатора Павел Малков, зампреды регионального правительства Артём Никитин и Евгений Беленецкий, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и руководитель ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.
По словам Игоря Маковского, мощность объекта – 80 МВА, и при его строительстве были предусмотрены резервные мощности, которые превышают прогнозируемую базовую потребность предприятий.
Врио главы региона Павел Малков обратил внимание зампреда правительства Артёма Никитина на своевременное проведение всех необходимых работ для подключения к станции резидентов индустриального парка. По словам Артёма Никитина, они уже начались, запуск первого предприятия запланирован на январь 2023 года.
Подстанция «Развитие» – самая высокотехнологичная в регионе. Она оснащена системой автоматизации, работающей на принципах передачи сигнала в цифровом виде, и обеспечивает максимальную автоматизацию процессов измерения, управления и защиты без присутствия оперативного персонала. При возведении подстанции применён полный комплекс отечественных передовых технологий, что стало успешным примером импортозамещения. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены в полтора раза быстрее нормативного срока и завершены в первом квартале текущего года. Наличие такого объекта повышает инвестиционную привлекательность индустриального парка «Рязанский» и региона в целом, даёт дополнительные возможности для развития.