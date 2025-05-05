Электросамокатчиков предложили идентифицировать через Госуслуги: что изменится

Операторы кикшеринга выступили с инициативой обязательной проверки возраста арендаторов электросамокатов через портал «Госуслуги». По мнению представителей бизнеса, это поможет существенно сократить число инцидентов, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетними, что прямо запрещено действующими правилами. Тревожная статистика МВД свидетельствует о том, что более трети пострадавших в ДТП с участием электросамокатов — это подростки в возрасте от 10 до 17 лет, пишет «Коммерсант».

До недавнего времени для того, чтобы воспользоваться услугами кикшеринга, достаточно было установить мобильное приложение и привязать к нему банковскую карту. Пользователь автоматически соглашался с условиями оферты, включая соблюдение возрастных ограничений. Несмотря на то, что в договорах с крупными операторами, такими как «МТС.Юрент» и «Яндекс.Go», прямо прописан запрет на использование самокатов лицами младше 18 лет (Whoosh допускает аренду с 16 лет в некоторых городах), проблема с подростками за рулем остается актуальной. Штрафы для операторов за подобные нарушения составляют от 30 до 100 тысяч рублей.

В марте текущего года власти Москвы предприняли шаг в этом направлении, обязав кикшеринговые компании привязывать свои приложения к аккаунтам пользователей на портале mos.ru, где полная регистрация доступна только совершеннолетним. Теперь же бизнес предлагает распространить эту практику на федеральном уровне. На сегодняшний день кикшеринг представлен более чем в 210 городах России.

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Представители Ассоциации операторов микромобильности выразили готовность к внедрению верификации через «Госуслуги». В компании Whoosh отметили, что, по их статистике, подавляющее большинство пользователей соблюдают правила, и новая мера поможет отсеять незначительный процент нарушителей. Отсутствие анонимности при регистрации станет дополнительным инструментом для повышения безопасности поездок.

«Интеграция с „Госуслугами“ — это один из самых эффективных способов предотвратить использование самокатов детьми, которые не всегда осознают потенциальные риски», — подчеркнули в «МТС.Юрент», ссылаясь на положительный опыт пилотного проекта в Москве.

«Для обеспечения комфорта и безопасности всех участников дорожного движения системы верификации возраста необходимы во всех городах», — добавили в «Яндекс.Go».

Статистика МВД за 2024 год свидетельствует о серьезности проблемы: было зафиксировано более 4,4 тысяч ДТП с участием СИМ, в которых погибли 54 человека и пострадали 4,59 тысячи. При этом 32% всех раненых — подростки. Значительная часть аварий (65%) происходит с участием прокатных электросамокатов.

В Минцифры сообщили, что «повсеместное внедрение» обязательной верификации пока не планируется. Представители ведомства пояснили, что для этого необходимо соответствующее нормативное обоснование. В настоящее время рассматривается возможность подключения одного из операторов кикшеринга к эксперименту по авторизации через «Госуслуги», который проводится в рамках правительственного постановления № 453. Этот документ позволяет определенным организациям запрашивать доступ к информации пользователей на портале «Госуслуги» с их согласия. В министерстве подчеркнули, что пользователи смогут самостоятельно выбирать, какие данные, например, о возрасте, они готовы предоставить, и в любой момент отозвать свое согласие на их обработку.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая поддержала идею верификации, отметив, что не видит препятствий для ее реализации. Она также предложила рассмотреть вопрос об обязательном страховании пользователей электросамокатов по аналогии с ОСАГО. Член Общественной палаты Александр Холодов считает, что прежде необходимо оценить результаты верификации в Москве, прежде чем внедрять ее на федеральном уровне. Глава Союза пешеходов Владимир Соколов обратил внимание на проблему частных электросамокатов, которые, по независимым оценкам, насчитывают 500-600 тысяч единиц, и контролировать их с помощью предлагаемой системы будет сложно.

Стоит напомнить, что Минтранс и МВД в настоящее время разрабатывают пакет документов о введении обязательной регистрации всех СИМ, включая частные, с выдачей номерных знаков.

Напомним, в Рязани ограничили максимальную скорость прокатных электросамокатов до 20 километров в час.