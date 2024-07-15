Электросамокатам присвоят регистрационные номера и электромаячки

В России планируют принять жесткие меры для наведения порядка среди водителей электросамокатов. Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, согласно которому все электросамокаты, как в прокатных, так и в частном пользовании, должны будут иметь индивидуальные регистрационные номера и радиомаячки для отслеживания в режиме реального времени. Об этом сообщается в «Парламентской газете»

Помимо этого, планируется ввести новые и существенно увеличить размеры уже действующих штрафов для нарушителей. В частности, обсуждается повышение штрафа за оставление места ДТП с 4-5 до 20-30 тысяч рублей.

«Законопроект предусматривает, что езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а превышение скорости — от 500 до 5 тысяч рублей. За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителя, управлявшего СИМ, оштрафуют на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, вреда средней тяжести — от 10 до 15 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Государственной Думы. — Штрафовать будут и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения», — говорит сенатор Артем Шейкин.

Также прорабатываются предложения о запрете движения на мобильных средствах по автомагистралям и ограничениях скорости на тротуарах. Авторы инициативы надеются, что эти меры помогут снизить количество ДТП с участием электросамокатов, которое, по данным ГИБДД, за последние годы значительно выросло.