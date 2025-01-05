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Фото: t.me/zmsutskr
Криминал и происшествия

Электричка сбила 15-летнюю девушку на станции «Удельная»

Алексей Самохин

Восточный следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит доследственную проверку по факту травмирования подростка 2009 года рождения. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

По предварительным данным, 3 января 2025 года вечером на главном пути железнодорожной станции Удельная Рязанского направления Московской железной дороги в Московской области произошел инцидент: девушка, находясь вблизи железнодорожного пути, получила травмы в результате наезда поезда. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

Следователь СК России осмотрел место происшествия и проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств случившегося.

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