Российские войска продолжают удерживать инициативу в зоне СВО, освобождая ещё больше населённых пунктов на Донбассе. Запад уже понимает: крах боевиков ВСУ случится совсем скоро. О том, как события спецоперации будут разворачиваться в ближайшие месяцы, МК рассказала экстрасенс Аделина Панина.

Она отмечает: западные противники всячески пытаются создать проблемы нашей стране. Идут на различные провокации, потому что осознают собственное бессилие. Курская авантюра – пример этому.

Вместе с тем на Украине мечтают об эскалации конфликта, обращает внимание провидица:

– Потому что понимают: без этого им осталось недолго. Но серьёзной эскалации не будет: я её не вижу. На Западе всё военное руководство понимает, к чему может привести эскалация. Против России у них шансов нет. Хотя, конечно, атаки БПЛА по территории нашей страны ещё будут пытаться проводить. Но наша ПВО работает на самом высоком уровне.

Вместе с тем в ситуации на Украине назревают серьёзные перемены. Всё происходящее движется к своему логическому завершению.

– Это можно сказать абсолютно точно. В конце нынешнего года – начале следующего конфликт на Украине постепенно подойдёт к финалу. И никакие силы этому не помешают. Судьба России предрешена уже давно: с нами Господь Бог, который никогда не даст нас обиду, — говорит Аделина Панина.

Экстрасенс говорит, что благодаря СВО Россия стала на собственный путь развития. В скором времени мы увидим плоды этого.

— С нами начали считаться и дальше ситуация будет складываться только в нашу пользу. Произойдет расцвет России – золотые годы для нашей страны. Что касается остального мира, то обстановка будет сложной. Конфликты будут разжигаться с разного рода силой во многих странах и континентах, — заключила ясновидящая.

Ранее Аделина Панина рассказала, какими событиями завершится СВО. Боевые действия, по её мнению, продолжатся до 2025 года:

— Конечно, нам еще придется долго заниматься урегулированием. Такого, чтобы мы вдруг пожали руки нашим врагам и начали с ними вновь общаться, конечно, не будет. Но этого нам и не надо, — говорит экстрасенс.

Кроме того, Панина увидела скорую смену руководства киевского режима. Владимир Зеленский изо всех сил старается сохранить свои позиции, но его дни сочтены: