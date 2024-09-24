Российские войска продолжают удерживать инициативу в зоне СВО, освобождая ещё больше населённых пунктов на Донбассе. Запад уже понимает: крах боевиков ВСУ случится совсем скоро. О том, как события спецоперации будут разворачиваться в ближайшие месяцы, МК рассказала экстрасенс Аделина Панина.
Она отмечает: западные противники всячески пытаются создать проблемы нашей стране. Идут на различные провокации, потому что осознают собственное бессилие. Курская авантюра – пример этому.
Вместе с тем на Украине мечтают об эскалации конфликта, обращает внимание провидица:
Вместе с тем в ситуации на Украине назревают серьёзные перемены. Всё происходящее движется к своему логическому завершению.
Экстрасенс говорит, что благодаря СВО Россия стала на собственный путь развития. В скором времени мы увидим плоды этого.