Человечество серьёзно обеспокоено участившимися вооружёнными конфликтами, которые в последнее время то и дело вспыхивают в разных уголках мира. Над причинами происходящего задумались эзотерики. Популярный экстрасенс Арина Ласка в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала о смысле вооружённых противостояний. Слова её звучат крайне неожиданно, даже шокирующе.

По словам Ласки, избежать конфликтов и человеческих жертв было невозможно. Всё дело в том, что сработало понятие дуальности — противостояния добра и зла.

— Мы все стремимся к единому процессу любви. Это как болезнь, когда через обострение, через кризис мы выздоравливаем. Чернота — это высокая концентрация света и любви в одной точке. Через мрак и ужас происходит распаковка света, — отметила эзотерик.

Увы, распаковать энергию любви без человеческих жертв не получится:

— Сейчас тяжёлое время. Земля вибрирует на максимуме. Человечество в конечном итоге должно прийти к осознанности и росту духовности. Но это произойдёт через чудовищные испытания, страшные катаклизмы и войны. Через плохое к нам придёт хорошее, и это уже не за горами, — предупредила экстрасенс.

Ранее в сети было обнародовано предсказание легендарной провидицы Ванги о судьбах мира, которое та сделала в конце XX века. Не исключено, что в 2024 году может произойти объединение трёх стран — России, Китая и Индии. Чем обернутся действия этой мощной коалиции, пока непонятно. Ванга говорила о захвате мира «могучим драконом» и появлении неких «красных денег», на которых присутствуют числа 100 и 5. Пока что значение последнего видения расшифровать не вышло. На 2024 год Ванга предсказала высокую вероятность глобального конфликта, из-за которого может сократиться население Земли. Исход этого конфликта называется «самым важным в истории». Помимо этого, в 2024 году Ванга увидела множество ураганов и наводнений, которые могут привести к серьезным разрушениям и человеческим жертвам.

Каким будет наступающий 2024 год, рассказала наша современница, популярная ясновидящая Инна Мишина. По её словам, надеяться на благоприятные события не стоит. Более того, год принесёт людям много страшных бед. Мишина предупреждает: миру стоит приготовиться к новым природным катаклизмам колоссального масштаба и разрушительного воздействия. Ещё одна опасность, которую увидела Мишина, исходит от воды. Планету охватят мощные цунами, которые принесут наводнения в страны Европы. Причём спровоцировать цунами может объект, упавший из космоса, к примеру, обломок метеорита. «Гнев земли», по словам экстрасенса, обрушится на Ближний Восток. Серьёзно пострадают африканские страны.