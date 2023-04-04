Эксперты Банка России оценили ситуацию на рынке жилищного строительства

В 2022 году в России ввели рекордный объем жилых площадей, прирост составил 11% к 2021 году. В Рязанской области год также стал рекордным — введено 805 тысяч квадратных метров жилья, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Популярность индивидуального жилищного строительства растет на фоне развития ипотечного кредитования.

Ситуации в жилищном строительстве, проблемам и перспективам развития сектора посвящена одна из врезок мартовского доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Как отмечают эксперты, увеличение издержек стало одной из причин изменения цен на недвижимость. Застройщикам пришлось искать альтернативных поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки, так как ряд прежних поставщиков строительных материалов и техники ушли с рынка. Для оптимизации компании стали тщательнее подходить к отбору контрагентов, закупать материалы с запасом и в периоды снижения цен.

По оценкам отдельных застройщиков, себестоимость строительства в прошлом году выросла на 10–30%, в 2023 году большинство ожидает замедления темпов роста этого показателя до 5–10%. Одновременно прогнозируется сохранение объемов ввода жилья на уровне 2022 года. Драйвером рынка новостроек останется льготная ипотека.

Помимо тенденций на рынке недвижимости мартовский доклад рассказывает о потребительских настроениях, ситуации в разных сферах бизнеса, ценах, условиях банковского обслуживания. Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» Банк России публикует 8 раз в год.