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Вторник, 4 апреля, 2023
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Эксперты Банка России оценили ситуацию на рынке жилищного строительства

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В 2022 году в России ввели рекордный объем жилых площадей, прирост составил 11% к 2021 году. В Рязанской области год также стал рекордным — введено 805 тысяч квадратных метров жилья, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Популярность индивидуального жилищного строительства растет на фоне развития ипотечного кредитования.

Ситуации в жилищном строительстве, проблемам и перспективам развития сектора посвящена одна из врезок мартовского доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Как отмечают эксперты, увеличение издержек стало одной из причин изменения цен на недвижимость. Застройщикам пришлось искать альтернативных поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки, так как ряд прежних поставщиков строительных материалов и техники ушли с рынка. Для оптимизации компании стали тщательнее подходить к отбору контрагентов, закупать материалы с запасом и в периоды снижения цен.

По оценкам отдельных застройщиков, себестоимость строительства в прошлом году выросла на 10–30%, в 2023 году большинство ожидает замедления темпов роста этого показателя до 5–10%. Одновременно прогнозируется сохранение объемов ввода жилья на уровне 2022 года. Драйвером рынка новостроек останется льготная ипотека.  

Помимо тенденций на рынке недвижимости мартовский доклад рассказывает о потребительских настроениях, ситуации в разных сферах бизнеса, ценах, условиях банковского обслуживания. Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» Банк России публикует 8 раз в год.

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