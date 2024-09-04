Эксперт: удар «Искандерами» по Полтаве показывает будущее украинской энергетики

Удар «Искандерами» по Полтаве показывает будущее украинской энергетики, написал в телеграм-канале политолог Юрий Баранчик.

По мнению аналитика, украинская энергосистема бьётся в предсмертных конвульсиях. Тактика «тысячи порезов», используемая российской армии, поддерживает энергетику Украины в состоянии клинической смерти.

Вот, как описывает ситуацию Баранчик:

Также сегодня БПЛА вновь атаковали подстанции в Днепропетровской и Черниговской областях. Отключения не заставили себя ждать:

по команде Регионального диспетчерского центра Центрального региона НЭК «Укрэнерго», с 09:00 до 12:00 будет пришлось отключить в два раза больше потребителей, чем планировалось.

Превентивно были ужесточены меры ограничения энергопотребления в вечернее пиковое время:

с 18:00 до 22:00 — планировалось отключение половины потребителей одновременно.

Особенно отличился ДТЭК.

в 14:21 он сообщает о стабилизационных отключениях в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

в 17:14 — об ударе Искандерами по Полтаве;

в 18:27 — в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях отключения уже экстренные!

Далее подключился «Укрэнерго» и сообщил:

В Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях применены аварийные отключения!

50 оттенков отключений, а результат один — темнота на Украине. Мёртвым свет не нужен.