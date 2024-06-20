Эксперт рассказал о редких бабочках, которые живут в Рязанской области

В Рязани сфотографировали бабочку-махаона. Снимок выложили 19 июня в группу «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN» во «ВКонтакте».

«Сегодня отмечается день бабочек, и мне снова посчастливилось встретить махаона в Канищеве», — пишет автор поста.

Редакция 7info связалась с заведующим кафедрой географии, экологии и туризма РГУ им. Есенина Алексеем Водорезовым и попросила рассказать подробнее об этих удивительных бабочках.

Вопреки распространенному мнению, махаон не занесен в Красную книгу, хотя и считается немногочисленным видом. Он обитает в Евразии, Северной Америке и в Африке. А в Рязанской области бабочку можно встретить и в лесах, и в полях, и в степных зонах. «Это редкая, но всегда приятная встреча», — подчеркнул Алексей Водорезов.

Махаон – одна из самых крупных бабочек в России. Она относится к семейству Парусники. Махаона отличает красивый быстрый планирующий полет. А летают они, по словам Алексея Водорезова, на довольно большие расстояния.

На концах крыльев махаона расположены длинные хвостики и два красных пятна, имитирующие глаза. Такая маскировка нужна бабочке, чтобы спастись от птиц. Глазки и хвостики на задних крыльях имитируют голову с глазами и усиками бабочки, причем настолько удачно, что хищная птица часто ошибается, хватая бабочку именно за задние крылья, давая шанс выжить. В конце лета махаона нередко видят с оборванными хвостиками на крыльях: значит, маскировка сработала, и птица атаковала только часть крыла, а бабочка успела спастись, хотя и не без травмы.

Махаон откладывает яйца на зонтичных растениях, потому его могут видеть люди на своих приусадебных участках. Например, укроп прекрасно подходит бабочке для развития.

«Хоть махаона встретишь нечасто, это вид к вымирающим не относится, — говорит Алексей Водорезов. – Зато у нас в Рязанской области есть 40 видов бабочек, которые занесены в Красную книгу. Например, желтушка торфяниковая встречается только на нетронутых верховых болотах, которых в регионе все меньше. Медведицу гебу мы видели только в двух точках Рязанской области. Эти и другие бабочки живут в особых природных условиях, которые необходимо сохранить, чтобы вид не исчез совсем. К счастью, в регионе более 150 особо охраняемых природных территорий, на которых могут встречаться редкие растения и животные. Природоохранную деятельность надо обязательно продолжать!»