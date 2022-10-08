Эксперт рассказал, кому в ближайшее время отключат WhatsApp

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко рассказал о прекращении работы WhatsApp на некоторых устройствах, пишет Прайм.

По его словам, речь идет о гаджетах с устаревшей операционной системой. Эксперт ожидает, что это произойдет до конца октября.

Ткаченко уточнил, что мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11. Такие устройства нужно обновить до iOS 12. Владельцы смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C и вовсе не смогут пользоваться приложением.

Специалист отметил, что устаревшая ОС не может поддерживать современные способы передачи данных.

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