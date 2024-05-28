Вторник, 28 мая, 2024

Эксперт назвал главный вопрос для нового главы Минобороны Белоусова

Автор: 7info

Опубликовано

Андрей Белоусов, фото: правительство РФ

Развитие беспилотной авиации — одна из ключевых задач для нового главы Минобороны России Андрея Белоусова, — считает военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что российские БПЛА успешно действуют в зоне СВО, а выявленные недостатки оперативно устраняются.

«Вопрос дронов — один из главных для руководства Минобороны», — отметил Алехин. Он подчеркнул, что успех на поле боя сегодня невозможен без активного использования беспилотников, поэтому обе стороны конфликта постоянно работают над совершенствованием тактики их применения и наращивают производство.

Эксперт высоко оценил усилия России по наращиванию производства БПЛА. По его словам, сокращены бюрократические препоны, оборонное ведомство активно сотрудничает с частными разработчиками.

Алехин также указал на Харьков как на ключевой центр производства украинских беспилотников. По его мнению, там развернуто масштабное производство дронов как на промышленных предприятиях, так и в кустарных условиях.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Эндокринологический центр ГКБ №11 провел акцию «Проверь свою щитовидную железу»

Рязанская команда «Айседора Дункан» сыграет в 1/8 финала Премьер-лиги КВН

Семейные берега

Цифровые волонтеры консультировали рязанцев во вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг в режиме онлайн

У журавля из Окского заповедника вылупился птенец

Погодные контрасты в России: жара до +30° и осенняя прохлада

«Слушать сердце»: Алексей Никифоров –откровенно о творческом пути на встрече с рязанскими зрителями

Жительницу Сапожковского района в тяжелом состоянии доставил в Рязань вертолет санавиации

Спасаем пушистых от жары: полезные советы для хозяев собак и котов

В Рязани «Нива» сбила мотоциклиста

Самойлова и Джиган будут выживать в дубайских песках

Авиалесоохрана сообщила о рисках возникновения лесных пожаров в 49 регионах

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Эндокринологический центр ГКБ №11 провел акцию «Проверь свою щитовидную железу»

Новости Рязани
Акция приурочена к Всемирному дню щитовидной железы.

Рязанская команда «Айседора Дункан» сыграет в 1/8 финала Премьер-лиги КВН

Новости Рязани
Команда "Айседора Дункан" из Рязанского госуниверситета 28 мая сыграет...

Семейные берега

Акценты
Открывшаяся в городской библиотеке имени С.А. Есенина выставка фотографий навеяла мысли о семьях как нынешних, так и из прошедших эпох. 

Цифровые волонтеры консультировали рязанцев во вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг в режиме онлайн

Новости Рязани
В «Точке кипения» прошла встреча с цифровыми волонтерами, которые работали в пунктах приёма платежей РГМЭК.

У журавля из Окского заповедника вылупился птенец

Новости Рязани
В объектив фотоловушки попал еще и волк.