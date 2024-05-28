Эксперт назвал главный вопрос для нового главы Минобороны Белоусова

Развитие беспилотной авиации — одна из ключевых задач для нового главы Минобороны России Андрея Белоусова, — считает военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что российские БПЛА успешно действуют в зоне СВО, а выявленные недостатки оперативно устраняются.

«Вопрос дронов — один из главных для руководства Минобороны», — отметил Алехин. Он подчеркнул, что успех на поле боя сегодня невозможен без активного использования беспилотников, поэтому обе стороны конфликта постоянно работают над совершенствованием тактики их применения и наращивают производство.

Эксперт высоко оценил усилия России по наращиванию производства БПЛА. По его словам, сокращены бюрократические препоны, оборонное ведомство активно сотрудничает с частными разработчиками.

Алехин также указал на Харьков как на ключевой центр производства украинских беспилотников. По его мнению, там развернуто масштабное производство дронов как на промышленных предприятиях, так и в кустарных условиях.