Эффективная и устойчивая экономика: зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова выступила с публичным докладом

18 октября на площадке «Точки кипения» состоялся публичный доклад заместителя председателя правительства Рязанской области Юлии Шваковой. Она рассказала об основных направлениях работы экономического блока правительства, главных достижениях и приоритетах.

Юлия Швакова подчеркнула, что рязанская экономика, как и российская в целом, показывают высокую степень устойчивости. Об этом свидетельствуют динамика прошлого года и текущего периода: темп экономического роста и в прошлом, и в текущем году оцениваются выше 3%. Особое внимание в докладе было уделено малому и среднему бизнесу, который составляет около 30% валового регионального продукта и обеспечивает занятость более трети экономически активного населения региона. Докладчик подробно остановилась на мерах поддержки этого сектора экономики, включающих льготное кредитование, предоставление поручительств, биржевые инструменты, инфраструктурную поддержку. В докладе подчеркивалась роль Центра «Мой бизнес» в поддержке малого и среднего бизнеса, который помог ему уверенно преодолеть турбулентность прошлых лет и развиваться дальше.

Одним из приоритетных направлений работы Юлия Швакова назвала развитие экспорта. География экспорта постоянно расширяется: ключевые страны-партнеры региона — Китай, Беларусь, Алжир, Казахстан, Турция, а основу экспорта составляют кровельные и строительные материалы, пластмассы и изделия из них, оптика, приборы, медицинская техника, аппаратура связи, стекло, кожа и кожевенный полуфабрикат, продукция АПК.

В регионе действует более 100 мер поддержки экспортеров, которые позволяют снижать расходы, находить новых партнеров за рубежом. Комплекс услуг в режиме «одного окна» предоставляет предприятиям Рязанский центр экспорта, включенный в единую систему продвижения российского экспорта за рубежом.

Отдельной темой доклада стала работа по повышению производительности труда. Всего реализация мероприятий профильного национального проекта завершена на 80 предприятиях. В результате незавершенное производство в среднем сократилось на 53%, время протекания процесса — на 32%, выработка продукции увеличилась в среднем на 28%. Участники пользуются инвестиционным налоговым вычетом, объем господдержки составил 1,4 млрд рублей.

В рамках отчетного доклада прошли сессии и «круглые столы» с участием представителей экономического блока правительства, инфраструктуры поддержки бизнеса и предпринимателей, посвященные мерам поддержки производственных предприятий, малого и среднего бизнеса, созданию и развитию инновационной инфраструктуры, участию бизнеса в госзакупках.

На «круглом столе» по экспорту Юлия Швакова и руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Денис Бадекин наградили победителей регионального конкурса «Экспортер года» в 2023 году в различных номинациях:

— «Экспортер года в сфере промышленности» — Рязанский завод металлокерамических приборов, единственный в России и странах СНГ производитель герконов;

—«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» — финансово-промышленная компания «БИМАР», производитель продуктов глубокой заморозки под марками «С пылу с жару», «Сытый папа», «Хит цена»;

— «Экспортер года в сфере высоких технологий» — НПП Тепловодохран, ведущий производитель приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов;

— «Экспортер года в сфере услуг» — компания Лазерверк, поставщик лазерного оборудования, пресс-форм и штампов для литья пластмассы;

— «Трейдер года» — ГК «Точинвест», производитель металлоконструкций дорожной инфраструктуры, участник крупнейших дорожных проектов РФ.

— «Новая география» — компания «ЭРА», один из крупнейших производителей оборудования для вентиляции в России и мире.

«В отчетном докладе рассказала о важных направлениях своей работы. Благодарна всем, кто принял участие в мероприятии, за внимание, инициативы и предложения, а также вопросы, указывающие на проблемы, которые необходимо решать», — отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.