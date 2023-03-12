Воскресенье, 12 марта, 2023
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Ясновидящий Гришин рассказал, что спецоперация совсем скоро завершится миром

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Фото: Минобороны РФ

О сроках завершения спецоперации на Украине часто спорят прогносты, экстрасенсы и астрологи. Все они называют различные даты. Уральский экстрасенс Александр Гришин удивил участников программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» своим видением завершения СВО.

Гришин уверяет: все его прогнозы сбываются. Голоса ему подсказывают прошлое, настоящее и будущее. Недавно они сообщили ему о приближающемся конце специальной военной операции на Украине.

– Прогноз простой. Договор будет подписан в конце марта или начале апреля этого года. На условиях мира. На наших условиях, – сказал ясновидящий.

Также на передаче со своими предсказаниями выступили другие эзотерики. Астролог Екатерина Дятлова заглянула в будущее президента Украины Владимира Зеленского и предрекла ему большие проблемы. А таролог Аида Мартиросян назвала самое безопасное место на планете в период войн и катастроф.

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