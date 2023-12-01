Ясновидящая рассказала, как сложится личная жизнь в период с 4 по 10 декабря

Ясновидящая Инна Мишина рассказала, как будет складываться личная жизнь в период с 4 по 10 декабря.

По словам экстрасенса, особое внимание на предстоящей неделе нужно уделить духовным ценностям. «Стабильность и уверенность в своих чувствах могут сделать вашу связь крепкой, как каменный фундамент», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Важно затронуть и материальную часть отношений – сделать акцент на их практической стороне и обсудить совместные планы.

Крепкие пары ждет период стабильности, в котором обязательно нужно радовать партнера.

А тех, кто только находится в поиске любви, ясновидящая призвала не сидеть дома и действовать. «Энергия недели призывает к проявлению инициативы — тогда все получится», — подчеркнула Мишина.