Пятница, 1 декабря, 2023
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Ясновидящая рассказала, как сложится личная жизнь в период с 4 по 10 декабря

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Изображение от prostooleh на Freepik
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Ясновидящая Инна Мишина рассказала, как будет складываться личная жизнь в период с 4 по 10 декабря.

По словам экстрасенса, особое внимание на предстоящей неделе нужно уделить духовным ценностям. «Стабильность и уверенность в своих чувствах могут сделать вашу связь крепкой, как каменный фундамент», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Важно затронуть и материальную часть отношений – сделать акцент на их практической стороне и обсудить совместные планы.

Крепкие пары ждет период стабильности, в котором обязательно нужно радовать партнера.

А тех, кто только находится в поиске любви, ясновидящая призвала не сидеть дома и действовать. «Энергия недели призывает к проявлению инициативы — тогда все получится», — подчеркнула Мишина.

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