Яндекс Путешествия: Больше трети новогодних поездок в ЦФО оказались спонтанными

Доля спонтанных поездок (с горизонтом планирования в несколько дней) в Центральный федеральный округ составила 34%. К такому выводу пришли специалисты Яндекс Путешествий, проанализировав данные по поиску бронирований отелей и авиабилетов в период с 29 декабря по 8 января.

Согласно данным, среднее количество дней отдыха в ЦФО в прошедшие праздничные дни — не больше 2, а отели бронировали всего за 2 дня до поездки. Средняя цена за ночь в местном отеле в этот период — 7000 ₽.

Аналитики сервиса составили рейтинг федеральных округов по доли спонтанных путешествий:

Дальневосточный федеральный округ — 45%

Сибирский федеральный округ — 40%

Уральский федеральный округ — 40%

Приволжский федеральный округ — 34%

Северо-Западный федеральный округ — 34%

Центральный федеральный округ — 34%

Южный федеральный округ — 33%

Северо-Кавказский федеральный округ — 29%

Эксперты также отметили общий рост спонтанных путешествий. В частности, доля таких поездок на Новый Год в страны ближнего зарубежья выросла на 92% год к году, а в страны дальнего зарубежья — на 14%.

При этом большинство россиян в новогодние каникулы отдали предпочтение внутреннему туризму — более 87% пользователей выбирали путешествия по России.

Планируя поездки за границу, россияне выбирали страны с более мягким климатом: лидируют Беларусь, Абхазия, Турция, Армения и Узбекистан. Среди них самая доступная средняя стоимость ночи была у абхазских отелей — 5300 ₽, тогда как средняя стоимость ночи у турецких отелей составила 9900 ₽.

Самыми популярными городами по поиску авиабилетов внутри страны стали Москва (средняя цена перелета в обе стороны — 10000 ₽), Санкт-Петербург (9300 ₽), Сочи (17300 ₽), Калининград (13600 ₽), Казань (11200 ₽), Минеральные Воды (22000 ₽), Самара (15000 ₽), Екатеринбург (14000 ₽), Махачкала (15300 ₽), Пермь (13400 ₽).

За пределами России лидируют Ереван (средняя цена перелета в обе стороны — 24200 ₽), Стамбул (35500 ₽), Минск (10800 ₽), Дубай (61400 ₽), Баку (52100 ₽), Тбилиси (45800 ₽), Ташкент (36900 ₽), Алматы (32000 ₽), Бишкек (31900 ₽) и Астана (27400 ₽).

В среднем продолжительность мини-поездок составила 3 дня. Самые спонтанные поездки были в Челябинск — меньше, чем за 2 дня до вылета, а наиболее запланированные — в Махачкалу, за 4 дня до вылета. Направлением для самых длительных поездок (5 дней) стал Владикавказ, для самых коротких — Нижний Новгород (меньше 2 дней).

Как говорят эксперты, многие люди могут легче принимать решение о спонтанной поездке в новогодние каникулы из-за того, что они уже находятся в отпуске или на выходных. Дополнительным стимулом для тех, кто решился на короткую поездку во время январских выходных, могли стать специальные новогодние предложения и акции, а значит доступная возможность побывать в популярных всесезонных локациях.