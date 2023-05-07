Популярный эзотерик Инесса Алиева убеждена: каждый, кто хочет похудеть, может помочь себе магией. Простыми ритуалами, которые могут ускорить процесс избавления от нежелательных килограммов, она поделилась в интервью изданию «Подмосковье сегодня».
Ритуалы на похудение, по её словам, важно делать в период растущей Луны. Налейте в стакан воду и несколько раз скажите:
Заговоренную воду нужно выпить на ночь и до утра ничего не есть. Проводить такой ритуал нужно каждый день.
Сбросить лишний вес также можно с помощью церковной свечи. Купить её нужно на утренней службе:
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