Популярный эзотерик Инесса Алиева убеждена: каждый, кто хочет похудеть, может помочь себе магией. Простыми ритуалами, которые могут ускорить процесс избавления от нежелательных килограммов, она поделилась в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Ритуалы на похудение, по её словам, важно делать в период растущей Луны. Налейте в стакан воду и несколько раз скажите:

– Луна убывает, а я худею, луна растет, мою полноту к своей прибавляет. Что лишнего есть у меня – пусть растворится, улетит, испарится. На луну, на солнце, в степь, в поле. Да останется там на веки вечные, – звучит заклинание.

Заговоренную воду нужно выпить на ночь и до утра ничего не есть. Проводить такой ритуал нужно каждый день.

Сбросить лишний вес также можно с помощью церковной свечи. Купить её нужно на утренней службе:

– Нужно поставить ее на белое полотенце и сказать слова: «жир мой уходи вместе с убывающей Луной. Забирай Луна мою полноту, да сделай меня стройной и худой. Да будет так». Когда свеча догорит, оставшийся воск заверните в белую материю и храните среди своих вещей в комнате, – советует Алиева.