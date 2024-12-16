«Известия»: Банки начали сокращать лимиты по кредитным картам

Банки резко начали урезать лимиты по кредитным картам, сообщают пользователи форума «Банки.ру». Жалобы клиентов изучили «Известия».

В некоторых случаях лимиты сокращаются в несколько раз без предварительных уведомлений. О проблеме заявили клиенты сразу трех крупных банков.

Ситуация обострилась в ноябре–декабре этого года. Например, клиенты ВТБ сообщали о снижении лимитов вдвое, в девять раз и даже в 20. Один из пользователей рассказал, что его лимит сократили с 200 тысяч до 10 тысяч рублей. Другому клиенту лимит и вовсе обнулили без предупреждения, однако позже, по его просьбе, он был восстановлен.

Как пояснили в пресс-службе банка, лимиты чаще всего снижают клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам. Аналогичные ситуации отмечены и среди пользователей кредитных карт Альфа-банка, свидетельствуют данные с форума «Банки.ру».

Эксперты объясняют действия банков требованиями Центробанка. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, макропруденциальные лимиты (МПЛ), установленные ЦБ, ограничивают долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Банки могут иметь не более 15% таких клиентов, тех, кто направляет на обслуживание кредитов более половины своих доходов.

При этом в расчет долговой нагрузки включается полный лимит по кредитной карте, даже если фактический долг клиента значительно меньше, пояснил экономист Андрей Бархота. Это вынуждает банки сокращать доступные лимиты, чтобы не выходить за рамки требований Центробанка.

Кроме того, в условиях роста процентных ставок по вкладам банкам становится сложнее компенсировать свои расходы. Они прибегают к ухудшению условий обслуживания: сокращают грейс-периоды, урезают кешбэк или снижают лимиты, добавил Бархота.