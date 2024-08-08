Изрезанное тело девушки нашли в квартире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге после вписки обнаружили изрезанное ножом тело 25-летней девушки, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По данным источника, сейчас полицейские ищут гостей хозяйки квартиры, они, якобы сбежали по водосточной трубе.

Mash сообщает, что тело девушки обнаружил её приятель, когда знакомая перестала выходить на связь. Попав внутрь, парень увидел страшное: всё помещение было залито кровью.

«Фонтанка» приводит другие данные. Труп нашла знакомая, пришедшая навестить подругу. По информации СМИ, убийство совершено в доме № 94 на улице Краснопутиловской.

На теле жертвы обнаружены множественные ножевые ранения. Судя по всему, убийство произошло не вчера.

Точную причину гибели человека установят эксперты.

На месте оперативники обнаружили отпечатки пальцев и следы обуви, изъяли телефон, планшет и бутылку.