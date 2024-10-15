Изменения по всем фронтам, испытания для нервной системы и немало поводов для радости: каким будет 2025 год Деревянной Змеи?

4 февраля наступит год Деревянной Змеи, и именно этот год запустит трёхлетний цикл огня. Огонь связан, в первую очередь, с изменениями. Огонь способен плавить металл, видоизменяя его, сжигать дерево, превращая его в пепел, абсолютно другую форму. А если взять воду и потушить костёр, то огонь снова перейдёт в другую форму — форму дыма.

Поэтому огонь — равно изменения. Он способен многие предметы видоизменить, или, как сейчас многие говорят, трансформировать. Многим придётся так или иначе измениться в 2025 году. На это обращает внимание Елена Кузеванова, практикующий специалист в области китайской метафизики. В материале для 7info эксперт рассказала, к каким изменениям стоит готовиться в наступающем году.

Так, в 2025 году кто-то может поменять профессию, кто-то станет жить в новом месте. И таких изменений, скорее всего, будет очень много. Но не стоит забывать: огонь — это ещё оптимизм, радость, лидерство!

— В жизни людей также может больше поводов для радости, так как огонь связан с эмоциями. Но это могут быть и негативные эмоции, например, гнев. У каждой медали всегда две стороны, — напоминает Елена Кузеванова.

Змея считается символом духовности в китайской метафизике, она же — символ огня и эмоций. Змея характеризуется развитой интуицией, умеет управлять людьми, обладает хорошими аналитическими способностями, мудростью и наблюдательностью. В делах это животное проявляет гибкость. Поэтому в наступающем 2025 году нужно использовать именно эти качества для достижения своих целей.

— Сам год по энергиям достаточно гармоничный, с небольшой оговорочкой. Многие люди могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Очень много будет различных пустых обещаний, бесполезных обучений и экспертов. От вас потребуется внимательность, ибо риск наскочить на шарлатана или мошенника очень велик, — обращает внимание эксперт.

Чтобы достичь чего-то в год Деревянной Змеи, потребуется просчитывать все ходы, стать наблюдательным и научиться дожидаться нужного момента. Вам придётся совершать «прыжок кобры», стать гибче, дипломатичнее, обходить острые углы в общении. И не совершать необдуманных импульсивных поступков, хотя будет очень хотеться это сделать.

— Год быстротечный, захочется перемен. Сами перемены могут быть внезапными, даже если вы их не планировали, они могут застать вас врасплох. Не все смогут быстро среагировать! Это те изменения, которые должны будут произойти, — говорит Елена Кузеванова.

От вас потребуется научиться спокойно реагировать на происходящее вокруг. Для этого нужна крепкая нервная система. Отсюда совет: у кого есть проблемы с тревожностью, обратитесь к специалисту.

Если вы обладаете интуицией, как настоящая Змея, вы первыми почувствуете перемены, но в другом ключе. Это будет похоже на лопнувшее терпение. В пример ситуация: работодатель терпел нерадивого работника, но ему в конечном итоге надоедают выходки подчинённого. И в шеф в один момент берёт и увольняет его. В таком ключе и будет всё меняться, быстро, стремительно, внезапно!

Больше всего перемен ожидается в судьбе тех, кто родился в годы Кролика, Козы и Свиньи. Вместе с тем рождённые в год Свиньи наиболее резко ощутят изменения. Готовьтесь к переездам и к событиям, окрашенным яркими эмоциями.

— И это неплохо! Всё, конечно, очень индивидуально, но то, что изменения будут – факт! Если это выльется во что-то негативное для вас, то это значит, что вы спешите. И в таком случае стоит стать более внимательным. Пожалуйста, не торопитесь, переходя дорогу, управляя автомобилем. Если вы в плохом настроении, то лучше останьтесь дома, если есть такая возможность, — советует специалист.

Смена работы может произойти у тех, кто родился в период с 5–8 ноября по 5-8 декабря. И причиной увольнения могут стать невнимательность, нервозность. Удача года при этом будет сопутствовать тем, кто раскроет свою харизму и будет ярко представлять себя, зажигать. Популярными станут те, кто сможет вести за собой с оптимизмом.

Тема инвестирования в 2025 году будет нестабильной, поэтому рекомендуется изучать тему финансов и вложений в качестве задела на будущее. Вообще тема обучения, творчества будет витать в воздухе, захочется стать первым среди равных: