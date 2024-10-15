Изменения по всем фронтам, испытания для нервной системы и немало поводов для радости: каким будет 2025 год Деревянной Змеи?

4 февраля наступит год Деревянной Змеи, и именно этот год запустит трёхлетний цикл огня. Огонь связан, в первую очередь, с изменениями. Огонь способен плавить металл, видоизменяя его, сжигать дерево, превращая его в пепел, абсолютно другую форму. А если взять воду и потушить костёр, то огонь снова перейдёт в другую форму — форму дыма.
Поэтому огонь — равно изменения. Он способен многие предметы видоизменить, или, как сейчас многие говорят, трансформировать. Многим придётся так или иначе измениться в 2025 году. На это обращает внимание Елена Кузеванова, практикующий специалист в области китайской метафизики. В материале для 7info эксперт рассказала, к каким изменениям стоит готовиться в наступающем году.
Так, в 2025 году кто-то может поменять профессию, кто-то станет жить в новом месте. И таких изменений, скорее всего, будет очень много. Но не стоит забывать: огонь — это ещё оптимизм, радость, лидерство!
Змея считается символом духовности в китайской метафизике, она же — символ огня и эмоций. Змея характеризуется развитой интуицией, умеет управлять людьми, обладает хорошими аналитическими способностями, мудростью и наблюдательностью. В делах это животное проявляет гибкость. Поэтому в наступающем 2025 году нужно использовать именно эти качества для достижения своих целей.
Чтобы достичь чего-то в год Деревянной Змеи, потребуется просчитывать все ходы, стать наблюдательным и научиться дожидаться нужного момента. Вам придётся совершать «прыжок кобры», стать гибче, дипломатичнее, обходить острые углы в общении. И не совершать необдуманных импульсивных поступков, хотя будет очень хотеться это сделать.
От вас потребуется научиться спокойно реагировать на происходящее вокруг. Для этого нужна крепкая нервная система. Отсюда совет: у кого есть проблемы с тревожностью, обратитесь к специалисту.
Если вы обладаете интуицией, как настоящая Змея, вы первыми почувствуете перемены, но в другом ключе. Это будет похоже на лопнувшее терпение. В пример ситуация: работодатель терпел нерадивого работника, но ему в конечном итоге надоедают выходки подчинённого. И в шеф в один момент берёт и увольняет его. В таком ключе и будет всё меняться, быстро, стремительно, внезапно!
Больше всего перемен ожидается в судьбе тех, кто родился в годы Кролика, Козы и Свиньи. Вместе с тем рождённые в год Свиньи наиболее резко ощутят изменения. Готовьтесь к переездам и к событиям, окрашенным яркими эмоциями.
Смена работы может произойти у тех, кто родился в период с 5–8 ноября по 5-8 декабря. И причиной увольнения могут стать невнимательность, нервозность. Удача года при этом будет сопутствовать тем, кто раскроет свою харизму и будет ярко представлять себя, зажигать. Популярными станут те, кто сможет вести за собой с оптимизмом.
Тема инвестирования в 2025 году будет нестабильной, поэтому рекомендуется изучать тему финансов и вложений в качестве задела на будущее. Вообще тема обучения, творчества будет витать в воздухе, захочется стать первым среди равных: