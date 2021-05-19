25.3 C
Рязань
Среда, 19 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Из-за жары в Костроме ввели режим повышенной готовности до 21 мая

Елена Лобанова
- Advertisement -

Со вторника, 18 мая, в Костроме ввели режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал мэр города Алексей Смирнов. 

Дело в том, что из-за высоких температур усиливается опасность пожаров. Поэтому до 09:00 21 мая в городе ввели специальный режим. 

На время действия этого режима организации должны быть готовы к ликвидации возможных пожаров и происшествий. Сотрудники МЧС ежедневно будут патрулировать территорию города для выявления палов травы. 

— Местные жители должны помнить, что запрещено жечь траву и мусор. Нарушителей будут привлекать к ответственности, — говорится в сообщении. 

В акватории рек Волги и Костромы также организуют патрулирования для контроля купающихся горожан. Управлению ЖКХ поручили убрать несанкционированные свалки, а МКУ «Дорожное хозяйство» — иметь в готовности поливочные машины с запасом воды. 

Комитет образования, культуры и спорты проведет противопожарную пропаганду во всех городских школах.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,532ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]