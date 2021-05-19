Из-за жары в Костроме ввели режим повышенной готовности до 21 мая

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Со вторника, 18 мая, в Костроме ввели режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал мэр города Алексей Смирнов.

Дело в том, что из-за высоких температур усиливается опасность пожаров. Поэтому до 09:00 21 мая в городе ввели специальный режим.

На время действия этого режима организации должны быть готовы к ликвидации возможных пожаров и происшествий. Сотрудники МЧС ежедневно будут патрулировать территорию города для выявления палов травы.

— Местные жители должны помнить, что запрещено жечь траву и мусор. Нарушителей будут привлекать к ответственности, — говорится в сообщении.

В акватории рек Волги и Костромы также организуют патрулирования для контроля купающихся горожан. Управлению ЖКХ поручили убрать несанкционированные свалки, а МКУ «Дорожное хозяйство» — иметь в готовности поливочные машины с запасом воды.

Комитет образования, культуры и спорты проведет противопожарную пропаганду во всех городских школах.