Из-за поломки электрички парализовало движение поездов «Москва-Рязань»

В понедельник, 1 июля, а 67-м километре перегона Фаустово-Бронницы экстренно остановился поезд 6129 «Голутвин — Москва». Это случилось примерно в 18:00. Как пишут в Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы», причиной этого стала поломка сразу трех токоприемников.

Из-за этого парализовало движение электропоезда из Москвы в Рязань и обратно. Устранить проблему с помощью вспомогательного локомотива не сильно помогло.

Несколько поездов прибыли в пункт назначения со значительным отставанием от графика.

