Суббота, 31 августа, 2024

Из России выдворили мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Из России выдворены два иностранных гражданина, ранее нарушившие закон на территории Рязанской области. Рязанские полицейские продолжают работу по выдворению из страны иностранцев, нарушивших российское законодательство, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29 августа из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области были выведены двое граждан ближнего зарубежья. Один из них — выходец из Закавказья — был депортирован после отбывания наказания за совершение уголовного преступления и освобождения из исправительной колонии.

Другой иностранец, гражданин одной из стран Средней Азии, был признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Суд постановил наложить на него штраф и применить процедуру принудительного выдворения из России.

Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили выдворяемых в аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели в свои страны за собственный счет.

Из России выдворили мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области
Из России выдворили мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани возбудили уголовное дело после падения ребёнка из окна

На Европейской части России наблюдали полярные сияния

Сомнолог Царёва объяснила, как засыпать после внезапных ночных пробуждений

Ольга Кормухина и Алексей Белов выступили в Рязани на День города

Врач-иммунолог назвал способ продлить жизнь

Славянский гороскоп на сентябрь 2024: что ждет вас по году рождения

С 1 сентября в Рязани изменятся тарифы на проезд для региональных льготников

Рязанцев пригласили на встречу с Егором Бероевым

В Рязанском музыкальном театре состоялся торжественный прием в честь Дня города

Рязанцы показали светящийся памятник Олегу Рязанскому на Московском шоссе

В США открыто обсуждают замену Зеленского

Ребёнок погиб при падении футбольных ворот в Нижнем Новгороде