Из России выдворили мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области

Из России выдворены два иностранных гражданина, ранее нарушившие закон на территории Рязанской области. Рязанские полицейские продолжают работу по выдворению из страны иностранцев, нарушивших российское законодательство, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29 августа из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области были выведены двое граждан ближнего зарубежья. Один из них — выходец из Закавказья — был депортирован после отбывания наказания за совершение уголовного преступления и освобождения из исправительной колонии.

Другой иностранец, гражданин одной из стран Средней Азии, был признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Суд постановил наложить на него штраф и применить процедуру принудительного выдворения из России.

Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили выдворяемых в аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели в свои страны за собственный счет.