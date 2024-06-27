Четверг, 27 июня, 2024

Из России выдворены 6 мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

26 и 27 июня из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области выехали шесть человек. Все они ранее совершили административные правонарушения и уголовные преступления.

Во время рейдов сотрудники полиции обнаружили, что пятеро уроженцев стран Средней Азии и Закавказья неоднократно нарушали миграционное законодательство. Суд принял решение сократить срок их пребывания на территории России и поместить в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) УМВД.

Один из граждан Закавказья, который недавно освободился из пенитенциарного учреждения, был депортирован. Он отбыл срок наказания за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранные граждане отправились в аэропорт «Домодедово», чтобы вылететь в страны своей гражданской принадлежности.

Согласно законодательству, въезд в Россию этим лицам запрещён на срок от 5 до 10 лет.

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