Из двух рязанских магазинов изъяли ядовитый «Мистер сидр»

Ядовитый напиток «Мистер сидр», от которого в России скончались более 30 человек, обнаружен и изъят в двух торговых точках Рязани, сообщает ГТРК «Ока».

Товар сотрудники Роспотребнадзора изъяли вместе с полицейскими. По словам начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Натальи Гришковой, в торговых точках выявлено и изъято из оборота 1400 литров пивного напитка производства ООО «Анди» г. Самара.

Ранее Роспотребнадзор призвал рязанцев сообщать о фактах продажи опасного напитка.