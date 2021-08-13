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Пятница, 13 августа, 2021
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Ивановцы продолжают бороться с ужасной вонью

Никита Брыкин
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В Тейкове более десятка местных жителей вышли на центральную площадь, чтобы узнать, когда они смогут дышать чистым воздухом, пишет портал Ivanovo News.

По их словам, пик загрязнения воздуха приходится на ночь, из-за чего приходится просыпаться и закрывать окна.

«Вчера был такой запах не то, что канализации, с какой-то примесью был запах. Я проснулась в 5 утра от сильной головной боли, меня тошнило, я не знала», – рассказала Любовь Кузьмина.

В администрации начали искать возможные источники зловония. По одной из версий, его причиной стали очистные сооружения, которые принадлежат местному хлопчатобумажному комбинату.

Возможные проверки прошли и выявили существенных загрязнений. Чиновники готовят соответствующие заявки в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор.

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