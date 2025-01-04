Итоги первого дня соревнований «Гонки чемпионов»

В Рязани завершился первый соревновательный день «Гонки чемпионов». Результаты публикует «Риа новости. Спорт».

Биатлонисты преодолели дистанцию 6 км. В женском забеге лучший результат показала Анастасия Халили, она преодолела дистанцию за 14 минут 47,4 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Второй пришла Виктория Сливко (+3,8; 0), третьей Тамара Дербушева (+12,8; 0).

У мужчин победу одержал белорус Антон Смольский с результатом 13 минут 17,4 секунды. Вторым к финишу пришел Александр Поварницын (+8,9; 1), третьим Элуард Латыпов (+11,5; 1).

Лыжники пробежали 8 км свободным стилем. Среди женщин к финишу первой пришла Наталья Терентьева, прошедшая дистанцию за 17 минут 3,4 секунд. Второе место досталось Татьяне Сориной (+32,1). Третьей финишировала Екатерина Никитина (+37,1).

Лучший результат в мужском забеге показал Савелий Коростелёв — 15 минут 21,6 секунды. Вторым финишную черту пересек Егор Митрошин, который заменил Александра Большунова (+6,6). Третьим пришел Александр Терентьев (+12,4).

В соревнованиях принимают участие 40 лыжников и биатлонистов из России и Республики Беларусь (20+20). По результатам квалификации будут сформированы эстафетные команды «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка».

Прямую трансляцию на телеканале «Матч ТВ» ведет спортивный комментатор, журналист Дмитрий Губерниев.