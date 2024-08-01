Четверг, 1 августа, 2024

Исторический центр Касимова благоустраивают по чертежам начала XIX века архитектора Ивана Гагина

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ryazpressa.ru/

В Касимове приступили к благоустройству исторического центра города. Его проведут по чертежам начала XIX века архитектора Ивана Гагина. Об этом пишет ИД «Пресса».

По задумке архитектора, от Соборной площади к набережной можно было пройти по трем лучам. Два из них – улицы Рязанский Спуск и Набережная – построили. А вот дорогу напрямую от Вознесенского собора к Оке так и не создали.

Но теперь проект архитектора XIX века может воплотиться полностью, и вскоре в Касимове появится тот самый «третий луч». На территории от Торговых рядов мимо Благовещенской церкви к набережной Оки будет построена лестница-спуск и смотровая площадка, разбиты газоны, установлены два вида скамей и поворотные кресла. Территорию украсят луговик дернистый, молиния тростниковая, лилейник, рудбекия, горец, спирея, декоративный лук, кизильник, облепиха и ива. На это из областного бюджета выделено около 100 миллионов рублей, из местного – 5 миллионов.

Работы по благоустройству выполняет компания «Мещера».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ГК «Зелёный сад» приглашает партнёров на фестиваль

Часть пешеходного маршрута в Рязани будет проходить под железной дорогой

В Касимовском районе остановили 61-летнего водителя вездехода без прав

Возле развлекательного комплекса «В некотором царстве» в Рязани произошла авария

Названы самые «читающие» районы Рязанской области

Предтечи улицы Праволыбедской  

Амбассадором «М5 Молл» станет победитель «Битвы блогеров»

В Рязанской области завершают ремонт дороги, связывающей Клепиковский и Касимовский районы

Более миллиона тонн зерна собрали рязанские аграрии

ТНТ объявил дату премьеры шоу «Игры без границ»

Астролог рассказала, на кого сильнее всех повлияет наступающий ретроградный Меркурий

5 простых ритуалов на Ламмас, которые помогут привлечь любовь и деньги