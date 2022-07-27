Татьяна Проводина

Исследование: каждый второй россиянин ставит себе диагноз по поиску симптомов в интернете

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Половина россиян ставит себе диагноз по поиску симптомов в интернете.

54% жителей России «гуглят» симптомы своего заболевания, чтобы определить диагноз. 47% респондентов признались, что хотя бы раз пытались сами поставить себе диагноз с помощью интернета или медицинской литературы. Только 21% опрошенных полностью доверяют врачам.

Таковы итоги опроса россиян, проведённого СК «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь».

Регулярно наблюдаются у врачей только 11% жителей страны, а 5% вообще к ним не обращаются. Почти треть респондентов назвали причинами самостоятельной постановки диагноза нехватку времени для похода в поликлинику, а также боязнь врачей и надежду на русское «авось». Причём каждый четвёртый житель России старается получить по меньшей мере второе мнение о поставленном диагнозе.

Замдиректора департамента андеррайтинга и методологии ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова отметила, что если нет возможности сходить на очный приём, помогут телемедицинские сервисы.

Ольга Купцова: «Если человека не устроило качество консультации с одним врачом, он может обратиться к другому для перепроверки. Такая опция «второе мнение» входит в полис телемедицины»

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