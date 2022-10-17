Исследование: Что мешает рязанцам искать работу?

Сервис SuperJob выяснил, что отвлекает жителей Рязани от поиска работы. Главными отвлекающими факторами стали домашние дела, усталость и мессенджеры.

Распределить своё время так, чтобы ничто не отвлекало от трудоустройства, удаётся четырём из десяти жителей областного центра. 28% рязанцев признались, что поиску работу мешают личные и домашние дела.

Плохое самочувствие и усталость назвали 15% респондентов, а мессенджеры и социальные сети — 13% опрошенных. 11% участников исследования назвали главным препятствием личные качества – лень, безответственность и неуверенность.

6% респондентов заявили, что не понимают, как правильно искать работу. Каждый двадцатый признался, что сосредоточиться на трудоустройстве мешают увлечения и хобби.

По 3% опрошенных назвали отвлекающими факторами телефонные звонки и хорошую погоду, по 2% – телевизор и друзей.

Женщинам чаще мужчин при поиске работы мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса, а мужчинам — компьютер, хобби и друзья.

В опросе с 30 сентября по 5 октября участвовали экономически активные граждане из Рязани.

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