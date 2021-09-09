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Четверг, 9 сентября, 2021
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Иркутская блоггерша рисковала жизнью дочери ради популярности в интернете

Александр Ильин
Иркутская блоггерша рисковала жизнью дочери ради популярности в интернете
Фото: соцсети

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В Иркутске местные жители пожаловались в полицию на маму-блоггершу, которая записывала видео со своей дочерью во время вождения. Девочка при этом танцевала, стоя на переднем сидении автомобиля. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка уже неоднократно нарушала правила ПДД. С начала 2021 года она совершила 74 нарушения. Общая сумма её штрафов составляет 35 тыс. рублей. 

Полиция составила в отношении блоггерши несколько административных протоколов.

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