Татьяна Проводина

IQAir оценивает качество воздуха в Рязани как среднее

Скриншот из видео в группе Новости Рязани ВКонтакте

Сайт IQAir, отслеживающий индекс качества воздуха (AQI) и загрязнение атмосферы PM2.5, показывает превышение концентрации PM2.5 в 2,8 раза.

Данные приводятся на полдень 18 августа.

IQAir оценивает качество воздуха в Рязани как среднее

Также портал с учётом температуры воздуха, погодных условий и ветра даёт прогноз на несколько дней вперёд. Из прогноза следует, что ухудшения качества воздуха в городе можно ожидать в субботу 20 августа и в среду 24 августа.

По данным сайта, пик концентрации вредных примесей в воздухе Рязани пришёлся на период с 3 часов ночи до 8 утра 17 августа.

IQAir оценивает качество воздуха в Рязани как среднее
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