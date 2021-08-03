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Вторник, 3 августа, 2021
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Instagram-обзор: как рязанцы отметили День ВДВ?

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Instagram-обзор: как рязанцы отметили День ВДВ?
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В понедельник, 2 августа, рязанцы отмечали День ВДВ. Традиционно, этот праздник в регионе отмечают с большим размахом. Не зря же Рязань называют столицей ВДВ.

По традиции, причастные к воздушно-десантным войскам вывешивали из окон автомобилей флаги и включали военные песни.

В праздновании ВДВ участвовали не только сами десантники, но и их дети.

Рязанки же решили провести этот день с пользой. Кто-то посетил стилизованную опору ЛЭП на Московском шоссе, а кто-то побывал в музее ВДВ.

Некоторые мужчины в свой праздник посетили главные городские локации.

Девушки рязанских десантников тоже не остались в стороне. Свою любовь и гордость за молодого человека они показывали на весь мир.

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