Илья Варламов объяснил, почему Рязани не нужны надземные пешеходные переходы

Урбанист и блогер Илья Варламов прокомментировал решение депутатов Рязанской Гордумы о строительстве новых надземных пешеходных переходов. В посте на Teletype Варламов объяснил, почему они не нужны город.

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Как пишет урбанист, наземные пешеходные переходы в Рязани встречаются редко, горожанам приходится перебегать дорогу в неположенном месте, что провоцирует опасные ситуации.

Власти задумали решить проблему строительством надземных переходов, что, по словам Варламов, неправильно: люди начнут перебегать дорогу там, где им удобно, это приведёт к ещё большему числу ДТП.

Как пишет урбанист, решать проблему с наездом на пешеходов следует не с помощью надземных переходов, а путём увеличения числа наземных переходов, сокращения расстояния между ними (в некоторых места оно превышает 300 метров), обустройства островков безопасности.

«В европейском городе мы бы увидели на этих двух участках в 2-3 раза больше нормально оборудованных переходов. Но в Рязани о безопасности пешеходов не думают», — пишет Варламов о Соборной улице.

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Автор упомянул и об эстетической непривлекательности большинства таких переходов. Например, «пластиковые уродцы» в центре Рязани перекроют вид на достопримечательности. На Соборной конструкция почти полностью загородит колокольню Кремля.