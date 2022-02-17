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Четверг, 17 февраля, 2022

На Московском шоссе Рязани планируют возвести надземный пешеходный переход 

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На Московском шоссе Рязани планируют возвести надземный пешеходный переход 

Александр Ильин

В Рязани на Московском шоссе в районе дома № 22Б планируют построить надземный пешеходный переход, сообщили депутаты городской Думы на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию 17 февраля. 

По словам депутатов, необходимость в новом переходе возникла из-за большого количества ДТП на обозначенном участке. 

Кроме того, надземные и подземные пешеходные переходы планируют возвести возле ТЦ «Круиз», на площади Победы, улице Соборной, площади Ленина.

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Вопрос будет дорабатываться администрацией Рязани.

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