Вторник, 22 октября, 2024
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Игумен Лука объяснил, можно ли на исповеди дать священнику листок с грехами и не произносить их

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Валерия Мединская

Можно ли подать священнику листок с перечисленными грехами во время исповеди или лучше зачитать их вслух? На этот вопрос в своём telegram-канале ответил настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).

Священник отмечает: нет разницы в том, как изложены грехи — устно или письменно. Здесь нужно исходить из того, кому как удобнее исповедоваться.

А вот что касается того, какие грехи произносить, игумен Лука объясняет: не стоит упоминать грехи с начала жизни, которые уже исповеданы.

— Ясно исповеданные грехи прощаются, и ни в этой жизни ни в будущей Бог не поставит нам их в вину, а вот повторять их на исповеди вновь – значит сомневаться в действенности таинства, — говорит священник.

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