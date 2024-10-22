Игумен Лука объяснил, можно ли на исповеди дать священнику листок с грехами и не произносить их

Можно ли подать священнику листок с перечисленными грехами во время исповеди или лучше зачитать их вслух? На этот вопрос в своём telegram-канале ответил настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).

Священник отмечает: нет разницы в том, как изложены грехи — устно или письменно. Здесь нужно исходить из того, кому как удобнее исповедоваться.

А вот что касается того, какие грехи произносить, игумен Лука объясняет: не стоит упоминать грехи с начала жизни, которые уже исповеданы.