Суббота, 29 октября, 2022
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И.о. начальника Госжилинспекции Рязанской области назначена Татьяна Тарасюк

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Фото: кадр телекомпании «Город»

Татьяна Тарасюк назначена исполняющим обязанности начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Рязанской области. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает «Новая газета Рязань».

Сайт издания публикует снимок распоряжения губернатора Павла Малкова от 28 октября без подписи главы региона.

В числе замов прежнего руководителя ГЖИ Тарасюк не была, но раньше работала в инспекции на других должностях. Так, в 2017 году возглавляла лицензионный отдел инспекции, пишет «Новая газета».

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