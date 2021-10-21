Хулиганство пьяной компании на территории одного из домов в Рязани попало на видео

В Рязани компания пьяных молодых людей попыталась сломать вороту и дверь подъезда на территории одного из домов на Касимовском шоссе. Об этом пишут «Новости Рязани ВКонтакте».

Действия неадекватных мужчин попали на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как хулиганы сначала пытаются сломать воротину, а затем выломать входную дверь.

Нарушать общественный порядок компания продолжила в подъезде дома: там они курили и громко кричали.

Уточняется, что жильцы подготовили коллективное обращение в полицию.