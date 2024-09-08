Воскресенье, 8 сентября, 2024

Хоккейная команда «Рязань-ВДВ» одержала победу в домашнем матче

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

Команда «Рязань-ВДВ» победила в домашнем хоккейном матче команду «Омские Крылья». Об этом появилась информация в Telegram-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова, который пришел поддержать рязанскую команду.

Напомним, хоккейный сезон стартовал в регионе в субботу, 7 сентября. Матч состоялся в ДС «Олимпийский». Мероприятие приурочили к первому домашнему матчу ОЛИМПБЕТ Чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024-2025 г.

Ранее команда «Рязань-ВДВ» одержала победу в Нижнем Новгороде над командой «Торпедо-Горький».

— «Рязань-ВДВ» отлично начинает сезон. Во вторник на выезде обыграли «Торпедо-Горький», а сегодня в домашнем матче — «Омские Крылья». Ребята отлично играли, постоянно создавали давление и атаковали даже в меньшинстве. Спасибо всем, кто пришёл поддержать наших. Будем ходить, смотреть и болеть! — пишет Павел Малков.

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