Хоккейная команда «Рязань-ВДВ» одержала победу в домашнем матче

Команда «Рязань-ВДВ» победила в домашнем хоккейном матче команду «Омские Крылья». Об этом появилась информация в Telegram-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова, который пришел поддержать рязанскую команду.

Напомним, хоккейный сезон стартовал в регионе в субботу, 7 сентября. Матч состоялся в ДС «Олимпийский». Мероприятие приурочили к первому домашнему матчу ОЛИМПБЕТ Чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024-2025 г.



Ранее команда «Рязань-ВДВ» одержала победу в Нижнем Новгороде над командой «Торпедо-Горький».